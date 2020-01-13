На прошлой неделе Mediasat уже писал о мошенниках, которые рекламируют в сети интернет и пытаются продавать приставки Strong SRT 7602 для приема спутниковой платформы «Виасат Украина» по цене 899грн, что на 200 гривен дешевле официальной цены в 1099 грн.

В Viasat даже предостерегли пользователей остерегаться таких сомнительных продавцов, чтобы защитить себя от покупки некачественного спутникового оборудования.

Участники закрытого сообщества «Телеком-Кружок» решили заморочиться и проверить, что же на самом деле пытаются продать мошенники и на чем зарабатывают?

9 января на сайте мошенников были размещены две заявка и оставлены все контактные данные.

10 января мошенники связались с заказчиком, предложили на выбор 2 варианта: 899 гривен – приставка для «Виасат Украина», за 999 гривен – с набором телеканалов «Охотник и рыболов», «Матч ТВ», «Eurosport», «Discovery Channel» и без абонентской платы. Выбор пал на приставку подороже. После принятия заказа, даже СМС пришла с именного номера. Что должно придать солидности в глазах заказчика, что его не разводят, а заказывает продукцию он действительно у серьезной компании.

11 января на отделение «Новой почты» в Киев из Одессы пришла посылка. Оплата – наложенный платеж. Вскрыв посылку, заказчик обнаружил внутри коробку с дешевым китайским приемником для цифрового эфирного ТВ UKC 7820 T2. На «Розетке» такой девайс у сторонних перепродавцов, для примера, стоит 345 грн. В сети интернет цена на устройство колеблется от 215 грн в розницу до 197 грн за ящик.

Устройство было сфотографировано, от покупки отказались, а сервис экспресс-доставок уведомили, что отправители – мошенники.

Учитывая рекламную кампанию, которую проводят телеканалы медиагрупп о кодировании спутникового сигнала 20 января, мошенники пошли по простому, но в тоже время надежному пути обмана граждан: «дисконт» + «незнание» покупателем продукта. Главная задача – оплата заказа на «Новой почте», после которого вернуть товар и деньги уже невозможно. Чистый профит мошенников – 300-400%.

Напомним, ранее в сети были зафиксированы случаи мошенничества и обмана пользователей с антеннами HQClear TV T2, которые из эфира принимали 1500 телеканалов, с Wi-Fi роутерами Tenda Global, дарящими счастье бесплатного и безлимитного спутникового доступа к сети интернет, с безлимитным 4G оператором Tele+, а также с усилителем сигнала мобильной связи, цифрового ТВ, мобильного интернета и Wi-Fi сигнала Z-Gate.

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