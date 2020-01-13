Киевстар предложил абонентам универсальный стартовый пакет. Особенность «Smart SIM» — в отсутствии тарифного плана, что дает клиентам возможность подключать более новые цифровые услуги от оператора, сообщает пресс-служба.

Так, пользователи «Smart SIM» могут подключить тарифный план «SIM для устройств» или услугу «SIM для планшета».

В первом случае абоненты получают возможность использовать оператора в смарт-устройствах: сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Кроме того, клиентам ежедневно будут начисляться 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.

В свою очередь пользователи услуги «SIM для планшета» получают возможность установить дополнительную сим-карту для интернета в планшете, втором смартфоне или в модеме с единым номером и счетом для оплаты услуг.

Также «Smart SIM» можно использовать чтобы самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G или самостоятельно восстановить утраченную или поврежденную SIM-карту.

Напомним, недавно Киевстар запустил тарифный план для абонентов старшего возраста, предоставляющий максимум удобств для звонков и минимум интернета.

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