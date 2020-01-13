Министерство цифровой трансформации займется обучением украинцев цифровой грамотности. В сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией (УБА) ведомство планирует поделиться знаниями с шестью миллионами граждан в течение трех лет, передает Лига.Tech.

Сообщается, что Минцифры рассчитывает на участие в программе по популяризации цифровой грамотности около 6000 библиотек по всей Украине. В частности, речь идет о проекте «Дія. Цифрова освіта», который непосредственно касается диджитал-просвещения украинцев.

Также говорится о том, что именно эти библиотеки станут первыми хабами, в которых граждане смогут получить свободный доступ к национальной онлайн-платформе цифровой грамотности, где и займутся цифровым обучением. К слову, сама платформа будет запущена уже через неделю.

Напомним, во второй половине прошлого года стало известно о решении Евросоюза инвестировать 25 миллионов евро в развитие цифровой экономики в Украине. Конкретнее, средства были выделены на поддержку программы Президента Владимира Зеленского «Государство в смартфоне».

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