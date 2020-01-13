lifecell подвел итоги потребления услуг мобильной связи во время празднования Нового года и Рождества. Наибольшее количество поздравлений в этом году было передано с помощью мобильного Интернета. За четыре праздничных дня (31 декабря, 1, 6, 7 января) общий объем Интернет- трафика в сети lifecell составил 4476 Тбайт, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый год во время новогодних праздников количество трафика в сети оператора значительно возрастает. lifecell традиционно проводит подготовку сети к увеличению нагрузки в этот период, повышая ее емкость. В этом году абоненты оператора активно обменивались праздничными новогодними и рождественскими поздравлениями с помощью мобильного Интернета, ведь в прошлом году оператор значительно расширил покрытие и обеспечил доступ к 4.5G для более чем 29,6 млн украинцев в 10,1 тыс. населенных пунктах по всей стране. lifecell также продолжает лидировать среди всех мобильных операторов Украины по показателю смартфонизации (80%), а потребление мобильного Интернета в сети оператора стабильно растет.

Так, общий дата-трафик за новогодние и рождественские праздники достиг 4476 Тбайт, что почти в 1,6 раза больше аналогичных показателей прошлого года. Из них 2251 Тбайт трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения.

Накануне Нового года, 31 декабря 2019, абоненты lifecell получили и передали 1068 Тбайт поздравлений, что на 60% больше, чем в последний день 2018 года. В первый день 2020 года были переданы 1156 Тбайт данных, что превышает прошлогодний показатель на 64%, и 7 января — более 1128 Тбайт, что на 66% больше, чем в прошлом году. При этом 50% от общего трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения.

Пик нагрузки новогодних поздравлений в сеть lifecell пришелся на 19:00 31 декабря — 62 Tбайт (в прошлом году аналогичный показатель составлял 38 Tбайт) и на 21:00 1 января — 68 Tбайт (в 2019 году — 41 Tбайт).

Лидерами по потреблению услуг мобильной связи на Новый год и Рождество стали Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Николаев, Чернигов, Винница, Черкассы, Запорожье. Услугами 4.5G связи в этот период воспользовались около 1,75 млн абонентов.

Новогодняя статистика lifecell уже несколько лет подряд демонстрирует устойчивую тенденцию перехода голосового трафика в цифровой, — абоненты основном приветствовали друг друга в мессенджерах и отправляли аудио- и видео-поздравление с помощью мобильного Интернета.

Напомним, на прошлой неделе lifecell запустил два новых тарифа – «Жара GO» и «Жара GO PLUS».

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