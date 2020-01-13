В ITU рекомендовали вещателям использовать ATSC 3.0 наряду со стандартом DVB-T2

На выставке CES в Лас-Вегасе состоялась презентация ATSC 3.0 совместимых ресиверов, предлагаемых под брендом NEXTGEN TV. Вместе с этим Международный союз электросвязи (ITU) рекомендовал стандарт ATSC 3.0 для использования в сфере цифрового вещания – параллельно со стандартом DVB-T2, который развивается в Европе, и стандартом DTMB-A, внедряемым в Китае. Хорошая новость касательно стандартов заключается в наличии выбора. Фактически, ITU даёт возможность выбора – какой именно стандарт использовать.

Мадлен Ноланд, президент ATSC, и Гэри Шапиро, президент и исполнительный директор CTA, приняли участие в официальной церемонии презентации продукции NEXTGEN TV на CES в рамках кампании по поддержке запуска в 2020 году услуг NEXTGEN TV с использованием стандарта ATSC 3.0 на более чем 60 рынках на территории США.

«Впервые ATSC участвует в выставке CES. Мы собрали представителей ведущих компаний, продвигающих NEXTGEN TV, которые продемонстрируровали множество различных способов, благодаря которым стандарт ATSC 3.0, основанный на использовании интернет-протокола, сможет улучшить качество восприятия контента зрителями, а также дать новые бизнес-модели вещателям, – говорит президент ATSC. – Наконец-то мы дождались возможности продемонстрировать последние рабочие модели, показать результаты первичных исследований мнения потребителей, а также разъяснить вещателям, каким образом им следует внедрять стандарт ATSC 3.0, дабы предложить своей аудитории новые услуги NEXTGEN TV».

Международный союз электросвязи включил ATSC 3.0 в число рекомендованных стандартов цифрового вещания, открыв тем самым перед странами во всём мире возможности для изучения и внедрения первого в своём роде стандарта цифрового вещания на основе IP-технологий.

В настоящее время стандарт ATSC на коммерческом уровне внедряется в Южной Корее, где, начиная с 2017 года, он обеспечивает передачу видео в стандарте сверхвысокой чёткости и аудио нового поколения.

«После начального развёртывания технологии на территории США мы ожидаем уже в ближайшие дни заявлений о начале продаж первых потребительских ресиверов, предназначенных для продажи на американском рынке. Решение ITU является ещё одним показателем, свидетельствующем о том, что цифровое наземное вещание ожидает прекрасное будущее», – говорит председатель правления ATSC и старший вице-президент по вопросам технологий Национальной ассоциации телерадиовещателей Линн Клоди.

Рекомендация ITU, выпущенная под номером ITU-R BT.1877-2, имеет весьма яркий заголовок: Методы исправления ошибок, кадрирования данных, модуляции и излучения и руководство по выбору для систем цифрового наземного телевизионного вещания второго поколения.

В данную рекомендацию включено несколько систем наземного цифрового телевизионного вещания второго поколения – DVB-T2, ATSC 3.0 и DTMB-A.

А ITU предлагают, чтобы страны, желающие начать внедрять системы цифрового наземного телевизионного вещания второго поколения подумали об использовании одного из представленных в рекомендации семейств технологий исправления ошибок, кадрирования, модуляции и передачи радиочастотного сигнала.

Таким образом, в ITU признают существование трёх в целом схожих, но при этом конкурирующих стандартов.

В дальнейшем ITU предлагает провести первоначальную оценку систем, дабы определить, какая из них в наибольшей степени отвечает основным запросам вещателя, с учётом преобладающей технической и регуляторной среды, а затем – провести взвешенную детальную оценку различий производительности систем, после чего – рассмотреть все коммерческие и операционные факторы, влияющие на выбор системы.

Иными словами, в ITU не имеют представления о том, какой стандарт должна принять конкретная страна, но организация обеспечивает ту основу, которая и даст возможность сделать такой выбор.

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