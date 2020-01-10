StarLightMedia будет заниматься производством мультиплатформных сериалов.

Холдинг StarLightMedia намерен создать собственный продюсерский центр StarLight Originals, основной миссией которого будет поиск, разработка и производство мультиплатформных сериалов.

Возглавит новое подразделение Алексей Гладушевский, который до последнего времени занимал должность генерального директора Нового канала.

«Хочу в этой истории – StarLight Originals – поднимать темы, которые в эфирном телевидении не поднимаются, – говорит Алексей. – Уровень контента – другой. Мы создадим то, что будем показывать на платформе и в эфире, а также то, что только на платформе. Сейчас работаем над бизнес-планом, стратегией и направлениями контента. Понимаю, что начинается сложная история, будет тратиться много сил и энергии. Я всегда был творцом. Мне хотелось самому создавать художественные сериалы, интересные программы… Сейчас понимаю, что хочу запустить это сериальное подразделение. Я вижу, как это должно быть. Уже готов горы свернуть».