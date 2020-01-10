Диджитал-оператор lifecell запустил два новых тарифа – «Жара GO» и «Жара GO PLUS»

Телеком-офператор lifecell сообщил о запуске двух новых тарифных планов – «Жара GO» и «Жара GO PLUS», ориентированных на абонентов, которые хотят достаточное количество гигабайт интернета и минут для разговоров. Интересной новинкой тарифов можно назвать дополнительные гигабайты за входящие звонки и снижение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки.
Пакет услуг на 4 недели обоих тарифов «Жара GO» и «Жара GO PLUS» содержит:
|Интернет
|15 ГБ
|+ 5 ГБ за 100 мин. входящих звонков
|Звонки на все номера по Украине
|500 мин.
|Социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter)
|безлимит
|Облачное хранилище lifebox
|50 ГБ
Тариф «Жара GO» действует на всей территории Украины.
Тариф «Жара GO PLUS» доступен для перечисления регионов, указанному на сайте оператора по ссылке.
Теперь разговариваешь больше — платишь меньше. Особенностью тарифов является их стоимость, которая может уменьшаться, если звонить больше. Так, если абонент совершил 100 и более минут звонков на любые сети в Украине в течение действия 4-недельного пакета услуг, стоимость следующего пакета услуг будет гарантировано на 20 грн дешевле базовой.
|Тариф
|Стоимость пакета услуг на 4 недели, грн
|«Жара GO»
|110 (або 90)
|«Жара GO PLUS»
|70 (або 50)
Также абонентам этих тарифных планов насчитывается дополнительные 5 ГБ интернета за каждые 100 минут входящих звонков от абонентов других сетей Украины сроком на 4 недели. Проверка количества минут: *235#.
Начисление скидки, получение дополнительных гигабайт и их использование возможно при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.
Подключение на тариф доступно путем активации стартовых пакетов «Жара GO» и «Жара GO PLUS», универсальных стартовых пакетов, миграции с существующих тарифных планов.