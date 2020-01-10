Диджитал-оператор lifecell запустил два новых тарифа – «Жара GO» и «Жара GO PLUS»

Телеком-офператор lifecell сообщил о запуске двух новых тарифных планов – «Жара GO» и «Жара GO PLUS», ориентированных на абонентов, которые хотят достаточное количество гигабайт интернета и минут для разговоров. Интересной новинкой тарифов можно назвать дополнительные гигабайты за входящие звонки и снижение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки.

Пакет услуг на 4 недели обоих тарифов «Жара GO» и «Жара GO PLUS» содержит:

Интернет 15 ГБ + 5 ГБ за 100 мин. входящих звонков Звонки на все номера по Украине 500 мин. Социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) безлимит Облачное хранилище lifebox 50 ГБ

Тариф «Жара GO» действует на всей территории Украины.

Тариф «Жара GO PLUS» доступен для перечисления регионов, указанному на сайте оператора по ссылке.

Теперь разговариваешь больше — платишь меньше. Особенностью тарифов является их стоимость, которая может уменьшаться, если звонить больше. Так, если абонент совершил 100 и более минут звонков на любые сети в Украине в течение действия 4-недельного пакета услуг, стоимость следующего пакета услуг будет гарантировано на 20 грн дешевле базовой.

Тариф Стоимость пакета услуг на 4 недели, грн «Жара GO» 110 (або 90) «Жара GO PLUS» 70 (або 50)

Также абонентам этих тарифных планов насчитывается дополнительные 5 ГБ интернета за каждые 100 минут входящих звонков от абонентов других сетей Украины сроком на 4 недели. Проверка количества минут: *235#.

Начисление скидки, получение дополнительных гигабайт и их использование возможно при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.

Подключение на тариф доступно путем активации стартовых пакетов «Жара GO» и «Жара GO PLUS», универсальных стартовых пакетов, миграции с существующих тарифных планов.

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