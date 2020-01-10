Кодування супутникового ТБ, система Verimatrix та офіційний телевізійний провайдер

Розвиток цифрових технологій забезпечує легкий доступ до будь-яких ресурсів інформації. Рухаючись в ногу з часом, телебачення адаптує свої послуги відповідно до вимог аудиторії. Для користувачів Інтернету дивитися ТБ онлайн стає звичною справою. Однак, з січня 2020 року для тих, хто дивиться супутникові канали, тільки офіційний телевізійний оператор буде ліцензованим постачальником відеоконтенту.

Основні медіагрупи України будуть кодувати супутниковий сигнал популярних телеканалів. З 2019 року процес переходу активно висвітлюють новини супутникових телеканалів в Україні, адже в 2020 році їх перегляд буде можливий лише на платній основі.

Раніше обмін смарт-картами або їх клонування були основними методами піратства. Досвід кардшарінга швидко поширився, так що канали супутникового ТБ залишилися без захисту. Оскільки піратство передбачає перехоплення сигналу та перепакетування каналів або іншого вкраденого контенту в те, що часто здається споживачам, наприклад, законними послугами платного ТБ, антипіратські системи повинні пропонувати нові методи боротьби.

Система Verimatrix забезпечує безпеку розповсюдження супутникового ТБ через аутентифікацію користувачів або пристроїв, управління правами та кодування контенту. Використання безкарткового умовного доступу та управління цифровими правами запобігає витоку контенту до неавторизованих користувачів під час його транспортування й зберігання.

Спосіб створення та використання піратського медіаконтенту різко змінився з моменту поширення інтернет-телебачення та пов’язаних з ним послуг OTT. Поява OTT-послуг стимулювала піратів до отримання доходів, пов’язаних з преміальним контентом, наприклад, прямою трансляцією каналу.

Багато каналів ТБ і провайдери в Україні бачать розширення можливостей з переходом на IPTV. Однак, поки тільки супутник покриває всю територію України, адже IPTV сервіси залежать від покриття мережі інтернет-провайдера.

Як дивитися ТБ після кодування супутникового сигналу каналів медіагруп?

Дивитися некодовані канали на супутнику. Купити приставку-декодер. Підключитися до ОТТ-платформи, наприклад, Ланет.TV; Користуватися IPTV.

Інтернет ТБ не вимагає ніяких додаткових витрат, окрім самого підключення та використання ресурсу мережі. Усі популярні українські канали доступні, завдяки телебаченню онлайн. Ви можете підібрати зручну для вас платформу зі списком цікавих для вас ТВ-каналів.

Незалежно від того, як ви збираєтеся дивитися ТБ (онлайн, через супутник, за допомогою ОТТ-платформи або IPTV), Україна стрімко переходить на модель платного ТБ. З сервісом Ланет.TV (офіційний телевізійний провайдер), ви зможете у високій якості та за оптимальною ціною дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші українські та закордонні телеканали.

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