Кодирование спутникового ТВ, система Verimatrix и официальный телевизионный провайдер

Развитие цифровых технологий обеспечивает легкий доступ к любым ресурсам информации. Двигаясь в ногу со временем, телевидение адаптируется в соответствии с требованиями аудитории. Для пользователей Интернета смотреть ТВ онлайн становится привычным делом. Однако, с января 2020 года для тех, кто смотрит спутниковые каналы, только официальный телевизионный оператор будет лицензированным поставщиком видеоконтента.

Основные медиагруппы популярных телеканалов Украины приняли решение закодировать спутниковый сигнал своих каналов. С 2019 года процесс перехода активно освещается в новостях спутниковых телеканалов в Украине, так как в 2020 году принимать каналы медиагрупп в открытом доступе со спутника будет невозможно.

Ранее обмен смарт-картами или их клонирование были преобладающим методом пиратства. Опыт кардшаринга быстро распространился, так что каналы спутникового ТВ остались без защиты. Поскольку пиратство все чаще включает перехват сигнала и перепакетирование каналов или другого украденного контента в то, что потребителям часто кажется, например, законными услугами платного ТВ. Всё это побуждает антипиратские системы предлагать новые методы борьбы.

Система Verimatrix обеспечивает безопасность распространения спутникового сигнала через аутентификацию пользователей или устройств, управление правами и кодирование контента. Использование бескарточной системы условного доступа и управление цифровыми правами предотвращает утечку контента неавторизованным пользователям во время его транспортировки и хранения.

Способ создания и использования пиратского медиаконтента резко изменился с момента распространения интернет-телевидения и связанных с ним услуг OTT. Появление OTT-услуг стимулировало пиратов к получению доходов, связанных с премиальным контентом, например, прямой трансляцией того или иного канала.

Многие каналы ТВ и провайдеры спутникового телевидения в Украине видят расширение возможностей с переходом на IPTV. Однако, пока только спутник покрывает всю территорию Украины, потому как сервисы IPTV зависят от сети интернет-провайдера.

Как смотреть ТВ после кодирования спутниковых каналов медиагрупп?

Смотреть некодированные каналы на спутнике. Купить приставку-декодер. Подключиться к ОТТ-платформе, например, Ланет.TV. Пользоваться IPTV.

Отметим, что Интернет ТВ (IPTV или ОТТ) не требует никаких дополнительных затрат, кроме самого подключения и использования ресурса сети. Все популярные украинские каналы доступны, благодаря телевидению онлайн. Вы можете подобрать удобную для вас платформу со списком интересующих вас ТВ-каналов.

Независимо от того, как вы собираетесь смотреть ТВ (онлайн, по спутнику, с помощью ОТТ-платформы или IPTV), Украина стремительно переходит на модель платного телевизионного вещания. С сервисом Ланет.TV (официальный телевизионный провайдер), вы сможете в высоком качестве и по оптимальной цене смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие украинские и зарубежные каналы.

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