Компания Dolby Labs уже находится в авангарде развития технологии HDR видео, благодаря разработке формата Dolby Vision, однако, это не означает, что она почивает на лаврах. Система Dolby Vision IQ, продемонстрированная в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, представляет собой усовершенствованную версию стандарта HDR, которая предусматривает использование встроенных датчиков освещения телевизора для автоматической калибровки изображения на экране в зависимости от уровня освещения в комнате.

Уровень (и прочие нюансы) освещения могут оказывать влияние на качество изображения на экране самым различным способом – начиная от появления нежелательных бликов и отражений до общей яркости, которая может размывать картинку на экране. Поэтому желательно, чтобы производители телевизоров и Dolby Labs понимали эти нюансы, связанные с освещением, чтобы обеспечить корректировку настроек для их компенсации. Большинство моделей смартфонов уже обладает такими функциями для повышения читабельности текста на экране, однако, в случае с HDR контентом следует говорить о разнице между отображением и неотображением всех деталей сцены на экране.

Любопытно также утверждение компании Dolby о том, что система Dolby Vision IQ должна внести свою лепту в процесс понимания телевизором того, какой именно контент воспроизводится на экране, и таким образом при переключении каналов или источников видео телевизор может реагировать, изменяя настройки на наиболее подходящие для того или иного контента.

В компании Dolby Labs заявляют о том, что на начальном этапе технология Dolby Vision IQ будет поддержана такими компаниями как LG и Panasonic.

Компания Dolby Labs также использовала CES 2020 в качестве площадки для демонстрации возможностей своего относительно нового формата Dolby Atmos Music. В Dolby постоянно напоминают о растущем количестве треков, доступных в Atmos Music, и музыкантов, выбравших его. На данный момент вовлечены два крупных лейбла — Universal Music Group и Warner Music Group — представляющие таких артистов, как Ариана Гранде, The Beatles, Coldplay, Элтон Джон, Джей Балвин, Леди Гага, Марвин Гэй, Пост Малоун, Шон Мендес и The Weeknd. Владелец Tidal Jay-Z также работает над обновлением своего каталога в формате Atmos Music.

К сожалению, возможности для прослушивания музыки в формате Dolby Atmos Music остаются ограниченными. На данный момент Amazon Echo Studio является единственным автономным динамиком, поддерживающим данный формат (эксклюзивно через Amazon Music HD). Tidal HiFi также может быть задействован в качестве источника контента в формате Atmos Music, однако, только при использовании определённых Atmos-совместимых смартфонов и планшетов на базе Android. Но даже они воспроизводят контент в Atmos Music исключительно через встроенные динамики, а не через подключаемые наушники.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что музыкальные 3D-форматы – такие как Doby Atmos Music и Sony 360 Reality Audio – будут в числе основных трендов в сфере аудио в этом году на выставке CES 2020.

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