Диапазон 6 ГГц вскоре будет открыт для использования на безлицензионной основе, и в Альянсе Wi-Fi считают, что данная полоса частот очень хорошо подходит для развития Wi-Fi 6.

Для работы Wi-Fi чаще всего используются диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц, однако создатели технологии всегда мечтали о расширении спектра используемых частот. С появлением технологии 5G и началом проведения аукционов на более высокочастотные диапазоны для нужд мобильной связи, в особенности – на диапазон 3 ГГц, Wi-Fi всё чаще начал сталкиваться с усилением прямой конкуренции со стороны сетей мобильного широкополосного интернета. Аппетиты создателей технологии 5G, похоже, безграничны, и поэтому Альянс Wi-Fi заранее стремится застолбить для своих нужд диапазон 6 ГГц.

В частности, в Альянсе планируют вывести на рынок «дочерний» бренд Wi-Fi 6E, которым будут обозначаться устройства, поддерживающие возможность связи в данной полосе частот. В Альянсе склонны считать, что вскоре регуляторы начнут предлагать возможность использования данного диапазона на безлицензионной основе, что станет редкой возможностью для экосистемы Wi-Fi расширить используемый спектр.

«Диапазон 6 ГГц поможет решить проблему растущего спроса на частотный ресурс, используемый для Wi-Fi, что обеспечит пользователям гарантированную возможность дальнейшего использования своих Wi-Fi-совместимых устройств с максимальной отдачей, – говорит генеральный директор Альянса Wi-Fi Эдгар Фиджероа. – В настоящее время Альянс Wi-Fi выводит на рынок дочерний бренд Wi-Fi 6E, который поможет пользователям находить устройства, способные работать в диапазоне 6 ГГц после его открытия».

«Если нормативно-правовая база позволит, то, по нашим прогнозам, компании начнут достаточно активно продвигать на рынок продукты, способные работать в полосе 6 ГГц, понимая ту огромную важность, которую будет иметь данная нелицензируемая полоса для пользователей, – говорит директор отдела исследований в IDC Фил Солис. – Если диапазон будет открыт уже в начале этого года, то, по нашим прогнозам, его освоение пойдёт очень быстрыми темпами».

В Альянсе считают, что первыми устройствами, которые начнут использовать частоты диапазона 6 ГГц, станут потребительские маршрутизаторы. Однако технические характеристики, описывающие прохождение волн в данном диапазоне, не очень хороши, поэтому особо полагаться на данный диапазон не стоит – если речь не идёт о связи в пределах одного помещения. Впрочем, он будет весьма удобен для создания узлов Wi-Fi.

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