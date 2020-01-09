9 января 2020 года телеканал RTR Planeta Moldova, который вещал на спутнике Astra 4A с 2010 года, прекратил вещание и заменён тестовой картой. Сайт телеканала, который указан – продолжают наполнять новостями, а страничка в сети Facebook в 2020 году не обновлялась.

Телеканал Jurnal TV, вещающий параллельно на частоте 12734 МГц – работает в штатном режиме.

2 января 2020 года на спутнике HotBird прекратил ретрансляцию телеканал СТС International.

9 января 2020 года на спутнике Ямал-401 прекратил вещание пакет федеральных телеканалов для Ханты-Мансийского округа

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