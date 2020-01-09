9 января 2020 года телеканал RTR Planeta Moldova, который вещал на спутнике Astra 4A с 2010 года, прекратил вещание и заменён тестовой картой. Сайт телеканала, который указан – продолжают наполнять новостями, а страничка в сети Facebook в 2020 году не обновлялась.
Телеканал Jurnal TV, вещающий параллельно на частоте 12734 МГц – работает в штатном режиме.
2 января 2020 года на спутнике HotBird прекратил ретрансляцию телеканал СТС International.
9 января 2020 года на спутнике Ямал-401 прекратил вещание пакет федеральных телеканалов для Ханты-Мансийского округа
Понравилось нас читать?