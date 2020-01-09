Группа из 60 спутников SpaceX Starlink успешно отделилась от ракеты Falcon 9.

В начале недели компания SpaceX запустила на орбиту третью партию мини-спутников (в количестве 60 штук), которая должна стать частью планируемой гигантской группировки из тысяч космических кораблей, которые сформируют глобальную систему раздачи широкополосного интернета.

Через час после запуска ракеты с мыса Канаверал, штат Флорида, в 21:19 (2:19 вторника по Гринвичу) над акваторией океана между Австралией и Антарктидой группа из 60 спутников отделилась от ракеты Falcon 9.

Выход спутников на орбиту, заснятый на установленную на борту ракеты камеру, увеличил общее количество космических аппаратов, входящих в сеть американской компании Starlink, практически до 180 единиц.

Однако в один прекрасный день их количество достигнет 42 000, что приведёт к более «загруженному» небу, и этот факт вызывает опасение у астронавтов, которые боятся, что однажды эта загруженность может серьёзно помешать освоению космоса.

Если говорить о цифрах, то, по данным Ассоциации спутниковой индустрии, в настоящее время на орбите вокруг нашей планеты вращается около 2 100 действующих спутников.

Запуск спутников транслировался в прямом эфире компанией SpaceX, созданной магнатом Илоном Маском, который также является генеральным директором компании Tesla.

Цель компании SpaceX состоит в том, чтобы заполучить контроль над как можно большей долей глобального рынка космического интернета. Подобные амбиции имеются и у некоторых конкурентов компании – среди которых лондонский стартап OneWeb и гигант ритейла, компания Amazon (чей проект – Project Kuiper – пока менее развит).

В конечном итоге Маск надеется контролировать от трёх до пяти процентов глобального интернет-рынка – долю, которую оценивают в 30 миллиардов долларов в год, что в 10 раз больше, чем компания SpaceX зарабатывает на космических запусках, а затем вкладывать эти деньги в создание ракет и космические разработки.

Босс SpaceX также лелеет давнюю мечту о колонизации Марса.

Калифорнийская компания Илона Маска уже получила разрешение от американского регулятора на запуск 12 000 спутников на различные орбиты, а также подала заявку на запуск ещё 30 000.

В SpaceX говорят о наличии у компании отдельных планов, связанных с ними: спутники Starlink развёртываются на высоте в 290 километров, а затем включают свои ионные двигатели для подъёма на орбиту в 550 километров.

В SpaceX также заявили о том, что спутниковая группировка компании будет готова к обслуживанию территории Канады и северной части США уже к следующему году.

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