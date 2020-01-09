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SpaceX Starlink
Фото: Entrepreneur

Группа из 60 спутников SpaceX Starlink успешно отделилась от ракеты Falcon 9.

В начале недели компания SpaceX запустила на орбиту третью партию мини-спутников (в количестве 60 штук), которая должна стать частью планируемой гигантской группировки из тысяч космических кораблей, которые сформируют глобальную систему раздачи широкополосного интернета.

Через час после запуска ракеты с мыса Канаверал, штат Флорида, в 21:19 (2:19 вторника по Гринвичу) над акваторией океана между Австралией и Антарктидой группа из 60 спутников отделилась от ракеты Falcon 9.

Выход спутников на орбиту, заснятый на установленную на борту ракеты камеру, увеличил общее количество космических аппаратов, входящих в сеть американской компании Starlink, практически до 180 единиц.

Однако в один прекрасный день их количество достигнет 42 000, что приведёт к более «загруженному» небу, и этот факт вызывает опасение у астронавтов, которые боятся, что однажды эта загруженность может серьёзно помешать освоению космоса.

Если говорить о цифрах, то, по данным Ассоциации спутниковой индустрии, в настоящее время на орбите вокруг нашей планеты вращается около 2 100 действующих спутников.

Запуск спутников транслировался в прямом эфире компанией SpaceX, созданной магнатом Илоном Маском, который также является генеральным директором компании Tesla.

Цель компании SpaceX состоит в том, чтобы заполучить контроль над как можно большей долей глобального рынка космического интернета. Подобные амбиции имеются и у некоторых конкурентов компании – среди которых лондонский стартап OneWeb и гигант ритейла, компания Amazon (чей проект – Project Kuiper – пока менее развит).

В конечном итоге Маск надеется контролировать от трёх до пяти процентов глобального интернет-рынка – долю, которую оценивают в 30 миллиардов долларов в год, что в 10 раз больше, чем компания SpaceX зарабатывает на космических запусках, а затем вкладывать эти деньги в создание ракет и космические разработки.

Босс SpaceX также лелеет давнюю мечту о колонизации Марса.

Калифорнийская компания Илона Маска уже получила разрешение от американского регулятора на запуск 12 000 спутников на различные орбиты, а также подала заявку на запуск ещё 30 000.

В SpaceX говорят о наличии у компании отдельных планов, связанных с ними: спутники Starlink развёртываются на высоте в 290 километров, а затем включают свои ионные двигатели для подъёма на орбиту в 550 километров.

В SpaceX также заявили о том, что спутниковая группировка компании будет готова к обслуживанию территории Канады и северной части США уже к следующему году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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