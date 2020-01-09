В Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) – организации, курирующей вопросы разработки стандартов Bluetooth, презентовали новую базовую систему Bluetooth LE (Low Energy – низкое энергопотребление) с возможностью поддержки многопотоковой передачи и трансляции звука.

Появление данной системы LE Audio даёт пользователям возможности для контроля за несколькими независимыми аудиопотоками, идущими от устройства-источника (например – смартфона) к множеству наушников, колонок и прочих конечных приёмников звука. Bluetooth LE также позволит транслировать аудио, что в итоге делает возможным обмен звуком между наушниками.

Появление нового стандарта даст возможность общественным пространствам – таким, как торговые площадки и спортзалы – одновременно предлагать своим клиентам различные аудио-потоки. Технология также может быть полезной для музеев, поскольку она обеспечивает возможность передачи комментариев гидов на различных языках непосредственно на телефоны посетителей.

Параллельно в Bluetooth SIG также проанонсировали появление нового кодека – LC3 (кодек низкой сложности коммуникации), который должен обеспечить передачу высококачественного звука с малой мощностью и скоростью передачи данных.

Манфред Луцки, возглавляющий отдел аудио для связи в исследовательском институте Fraunhofer IIS, заявил, что новый кодек обеспечит возможность передачи высококачественного звука даже при битрейте, сниженном на 50%:

«Проведение интенсивных тестов прослушивания показало, что кодек LC3 обеспечивает улучшение качества звука в сравнении с кодеком SBC, включенным в стандарт Classic Audio, даже при битрейте, сниженном на 50%. Разработчики смогут учесть данную экономию энергии при создании продуктов, способных работать от батареи на протяжении более длительного времени, либо от батареи меньшего размера и веса».

Технология Bluetooth LE также позволит разрабатывать более совершенные слуховые аппараты с поддержкой Bluetooth.

В прошлом году компания Apple обеспечила поддержку обмена аудио для Airpod и выбрала продукты Beats с iOS 13. И вот теперь новый стандарт Bluetooth позволит пользователям при помощи любого телефона или наушников обмениваться аудио с друзьями. При этом поддержка многопотокового аудио улучшит производительность реальных беспроводных наушников.

Ожидается, что техническая документация для Bluetooth LE будут выпущена в первой половине 2020 года. Таким образом, мы сможем увидеть первые устройства с поддержкой нового стандарта уже к концу года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.