9 января Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания подвёл итоги конкурса на две программы в многоканальной телесети стандарта DVB-T2 (MPEG-4) в Запорожье и Харькове. Об этом говорится на официальном сайте госрегулятора.

На цифровой конкурс для местного вещания, решение о котором было принято 10 октября, были выставлены два канала – по одному в Запорожье и Харькове. Требования к программной концепции вещания заключались в показе социально важных и информационных программ местной тематики.

По итогам конкурса право вещания в цифре на 44 ТВК в Запорожье получила компания «Запорожская независимая телерадиокомпания «ТВ-5», г. Запорожье (логотип«tv 5 инфо»), а в Харькове на 53 ТВК – «Телерадиокомпания «Регион», г. Харьков (логотип «Р1»).

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