Корпорация Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и High Dynamic Range (HDR). Гаджет, внешне напоминающий олдскульные «гогглы», так же прост и удобен в использовании, как обычные солнечные очки. Премьера состоялась на международной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, США.

Скорый ввод в эксплуатацию систем 5G может спровоцировать появление множества принципиально новых коммерческих сервисов, в т.ч., использующих возможности VR – например, просмотр спортивных событий или виртуальный туризм. Однако существующие VR-устройства хоть и обеспечивают эффект присутствия за счет хорошего видео и звука, но пока еще остаются довольно громоздкими и неудобными в носке, отвлекая человека от того, что он видит и слышит.

Для новых VR-очков Panasonic разработал высокопроизводительные дисплеи в сотрудничестве с Kopin Corporation, ведущим производителем экранов для VR. Гаджет также использует аудио и визуальные технологии Panasonic, в т.ч., для обработки сигнала, отточенные при производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, а также оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.

Основные характеристики VR -устройства:

(1) Изображение сверхвысокого разрешения и поддержка HDR

Оснащены микропанелями OLED – совместной разработкой Kopin Corporation и Panasonic

Обеспечивают естественную и ровную картинку без характерного «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю.

(2) Звук высокого качества и широкий диапазон воспроизводимых частот – от сверхнизких до высоких

Использование оригинального динамического излучателя Technics обеспечивает точное движение диафрагмы и сверхнизкое искажение звука.

(3) Компактная и легкая оправа, не требующая дополнительных (неудобных) креплений

Использование оптического модуля, разработанного недавно корпорацией Kopin, компанией 3M и Panasonic, позволяет отображать естественные изображения без искажений, используя один супер-компактный модуль.

Корпорация Panasonic продолжит разработки в области VR, предвосхищая распространение коммерческих 5G сервисов. Увидеть новую модель VR-очков можно на стенде компании в период работы выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, США с 7 по 10 января 2020 года.

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