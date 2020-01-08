Завтра завершится параллельное вещание телеканалов с двух транспондеров.
9 января спутниковое вещание каналов «Футбол 1/2», входящих в «Медиа Группу Украина», будет переведено с транспондера 12130 МГц на 12245 МГц спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д.). Об этом говорится в информационном сообщении спутникового оператора Xtra TV.
Вместе с тем сообщается, что для повышения уровня и стабильности приёма сигнала с указанного транспондера сегодня, 8 января, было произведено изменение значения коэффициента коррекции ошибок (FEC) с 3/4 на 2/3. Другие технические параметры транспондера изменяться не будут.
Также отмечается, что для абонентов спутниковой платформы, которые пользуются провайдерской приставкой Xtra TV BOX, настройка новых параметров приёма каналов «Футбол 1/2» произойдёт автоматически.
Добавим, на транспондер 12245 МГц переносится вещание телеканала как в формате стандартной чёткости (SD), так и в формате высокой чёткости (HD).
Напомним, в феврале текущего года будет запущен третий футбольный телеканал – Футбол 3. Компания уже получила лицензию на спутниковое вещание.
Технические параметры спутникового вещания «Футбол 1/2»:
Спутник – Astra-4A (4,8 гр.в.д.)
Частота – 12245 МГц
Символьная скорость – 30,0 Мсимв/с (MSymb/s)
Поляризация – вертикальная (V)
FEC – 2⁄3
Модуляция – DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/
Кодировка (СУД) – Verimatrix