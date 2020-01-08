На должность исполняющего обязанности генерального директора компании Spacecom назначен Ицхак Шнайберг.

С 2008 года Ицхак Шнайберг занимал должность заместителя генерального директора компании. В начале 90-х он входил в состав команды основателей Spacecom, а в период с 1996 по 2006 год был финансовым директором компании.

Назначение состоялось после того, как прежний генеральный директор компании, Дэвид Поллак, ушёл на пенсию с 1 января. Об этом ещё в октябре было объявлено на Фондовой бирже Телль-Авива.

Совет директоров компании Spacecom в своём заявлении по случаю нового назначения поблагодарил Поллака за годы плодотворной работы в компании, а также пожелал успехов Шнайбергу.

До прихода в Spacecom Дэвид Поллак работал в компании Israel Aerospace Industries, где он занимал ряд ключевых постов в Отделе космических систем. А перед этим Поллак проходил службу в ВВС Израиля, уйдя с действительной военной службы в звании полковника.

Дэвид Поллак руководил компанией Spacecom во время взрыва спутника AMOS-6, случившегося в 2016 году, результатом которого стал срыв соглашения о покупке компании за 286 миллионов долларов китайской корпорацией Xinwei Technology из Шанхая, а также срыв контракта с Facebook стоимостью в 95 миллионов долларов.

В своём интервью изданию CTech Дэвид Поллак признал, что ушёл бы на пенсию раньше, если бы не финансовые трудности, с которыми столкнулась компания. Он, в частности, сказал: «Занимать должность генерального директора публичной компании на протяжении двадцати четырёх лет – это слишком долгий срок. Вы устаёте, вы начинаете повторяться, и вам всё труднее делать что-то новое, отличное от того, к чему вы привыкли».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.