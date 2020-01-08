ПОДЕЛИТЬСЯ
На должность исполняющего обязанности генерального директора компании Spacecom назначен Ицхак Шнайберг.

С 2008 года Ицхак Шнайберг занимал должность заместителя генерального директора компании. В начале 90-х он входил в состав команды основателей Spacecom, а в период с 1996 по 2006 год был финансовым директором компании.

Назначение состоялось после того, как прежний генеральный директор компании, Дэвид Поллак, ушёл на пенсию с 1 января. Об этом ещё в октябре было объявлено на Фондовой бирже Телль-Авива.

Совет директоров компании Spacecom в своём заявлении по случаю нового назначения поблагодарил Поллака за годы плодотворной работы в компании, а также пожелал успехов Шнайбергу.

До прихода в Spacecom Дэвид Поллак работал в компании Israel Aerospace Industries, где он занимал ряд ключевых постов в Отделе космических систем. А перед этим Поллак проходил службу в ВВС Израиля, уйдя с действительной военной службы в звании полковника.

Дэвид Поллак руководил компанией Spacecom во время взрыва спутника AMOS-6, случившегося в 2016 году, результатом которого стал срыв соглашения о покупке компании за 286 миллионов долларов китайской корпорацией Xinwei Technology из Шанхая, а также срыв контракта с Facebook стоимостью в 95 миллионов долларов.

В своём интервью изданию CTech Дэвид Поллак признал, что ушёл бы на пенсию раньше, если бы не финансовые трудности, с которыми столкнулась компания. Он, в частности, сказал: «Занимать должность генерального директора публичной компании на протяжении двадцати четырёх лет – это слишком долгий срок. Вы устаёте, вы начинаете повторяться, и вам всё труднее делать что-то новое, отличное от того, к чему вы привыкли».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА