Медиасервис MEGOGO проведёт трансляцию киберспортивного турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2, который пройдет в Буковеле.

Турнир стартует 9 января текущего года в 9:00. В первый и второй день запланировано 5 матчей между группами А и Б. Лучшие команды выйдут в плей-офф, который пройдет 11 и 12 января. Завершится турнир гранд-финалом, который состоится 12 января в 19:00.

«Сегодня масштабные киберспортивные события могут сравниться с топовыми футбольными трансляциями, по крайней мере в интернете. Киберспортивный контент постепенно становится таким же обязательным для медиаплатформ, как и популярный спорт. Растущая аудитория, захватывающие переживания спортсменов и болельщиков –мы не можем себе позволить оставить пользователей MEGOGO в стороне от этого события и рады любым совместным проектам. С нетерпением ждём Minor в Буковели и представим трансляции всей нашей аудитории. Надеемся, зрители оценят масштабность события, так же, как и мы, а трансляция займет достойное место среди всех популярных спортивных мероприятий на MEGOGO», – говорит Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.

Это первый турнир серии Dota Pro Circuit, который будет транслироваться на украинском языке и будет проходить на карпатском курорте. Призовой фонд – 300 тысяч американских долларов, за который будут бороться восемь команд.

«Мы всегда открыты к сотрудничеству и ищем пути расширения видеодистрибуций наших трансляций. MEGOGO даст возможность увидеть турнир тем, кто не сможет посмотреть его в Буковеле, к тому же покажут украиноязычную версию трансляции», – говорит Дмитрий Карпенко, директор по развитию бизнеса компании WePlay! Esports.

Трансляцию события можно будет посмотреть совершенно бесплатно в разделе «Спорт» на MEGOGO. Медиасервис планирует продолжать развивать направление киберспортивных трансляций и предлагать зрителям актуальный контент.

Напомним, в декабре прошлого года MEGOGO организовал первую в Украине 4K-трансляцию футбольного поединка.

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