Рейтинг лучших производителей источников бесперебойного питания

ИБП для дома может отличаться параметрами мощности и функциональности, однако надежность и долговечность устройства определяет качество сборки и репутация производителя. Зная об этом дальновидные собственники недвижимости отдают предпочтение продукции проверенных заводов, входящих в ТОП-5 по мнению экспертов, занимающихся исследованием данной ниши рынка. Блок бесперебойного питания любого из указанных ниже брендов вы можете купить на сайте vinur.com.ua.

Рейтинг лучших брендов

Компании отобраны по нескольким критериям. Они имеют долгий путь развития, делают ставку на внедрение новых технологий и освоение перспективных направлений.

APC

Сомнений в эксплуатационных характеристиках техники с логотипом APC не возникает у самых требовательных производителей. В линейки фирмы, основанной в США в 1981 году можно найти отличный бесперебойный блок питания, встретить сопутствующее оборудование, обеспечивающее энергоснабжение в случае перебоев с поставкой оборудования.

В 2006 году APC была поглощена французским концерном «Schneider Electric», однако сумела сохранить широкий ассортиментный ряд продукции, продолжить сборку ИБП в соответствии с жесткими мировыми стандартами.

EATON

В процессе производства ИБП американская компания сосредотачивается на проектировании бесперебойников для подключения вычислительной техники, компьютеров, серверов. Они отличаются энергоэффективностью, безопасностью, минимальной потребностью в техническом обслуживании. Инженеры тщательно тестируют каждую модель перед поставкой на рынок, проверяя соответствие следующим параметрам:

простота монтажа и подключения периферийных приборов;

достаточные коммуникационные способности (возможность интеграции ИБП в различных средах и системах);

гибкость настроек.

RIELLO

Представляя оборудование для защиты дорогостоящей техники, чувствительной к перепадам напряжения и отключению питания сети, итальянский бренд RIELLO занимает заслуженное место в ТОП-5. Линейка оборудования имеет следующие отличия:

уникальные выходные разъемы разработаны для быстрого отключения периферийных приборов с целью продления периода резервирования критичной нагрузки;

простота установки (в каталоге есть напольные модели, а также варианты, встраиваемые в стойку);

предотвращение провалов, пониженного и повышенного напряжения.

GENERAL ELECTRIC

Система бесперебойного питания для дома от американского холдинга оправдает вложения продолжительным сроком эксплуатации. За счет автоматической регулировки напряжения достигается высокий уровень стабилизации. Риск пропадания и провалов напряжения сводится к минимуму. Производитель делает ставку на применение фирменных комплектующих деталей, освоение новых методик сборки.

KSTAR

Традиционным участников рейтинга является и китайская компания KSTAR, которая была основана в 1993 году. Она завоевала популярность благодаря нескольким факторам:

предоставление официальной гарантии на все виды техники;

лояльная политика ценообразования;

своевременное обновление линейки продукции, поддержание актуального ассортиментного ряда.

Произведенные ИБП обеспечивают полную защиту от бросков напряжения, гарантируют стабильность и непрерывность электропитания. Они могут комплектоваться дополнительными аккумуляторами, иметь функцию предотвращения глубокого заряда, оснащаться опцией «холодный старт» для легкого запуска.

Воспользовавшись информацией о пяти самых надежных производителях, решившие купить бесперебойник в Киеве потребители не столкнутся со сложностями в процессе выбора. Они приобретут для частного использования безопасное оборудование с высоким рабочим ресурсом и простым процессом эксплуатации.

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