«Медиа Группа Украина» заключила контракт на ретрансляцию международных телеканалов Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2 с компанией Terra TV – создателем платформы ALTRU на базе израильского телекоммуникационного провайдера НОТ.

Сегодня НОТ – крупнейший оператор в своем сегменте с самой большой долей абонентов цифрового телевидения.

В 2019 году состоялся официальный запуск платформы ALTRU, в которую входит 65 эфирных каналов, а также большой VOD архив. В Израиле проживает много украинцев, поэтому большое внимание команда ALTRU уделяет подбору украинских каналов. Важно, что среди них теперь есть и международные версии телеканалов «Украина» и НЛО TV – Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2.

Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов «Медиа Группы Украина»: «За полгода существования пакета украинских каналов в Израиле мы набрали внушительное количество абонентов. Это наше общее достижение – уникальность платформы и широта нашего контента – это сочетание успеха для украинских абонентов. А распределение языков, украинского и русского – 50/50, и возможность выбора звуковой дорожки – расширяет нашу целевую аудиторию».

Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2 – пакет украинских каналов с международными правами для всего мира. Каналы представлены в HD-качестве в режиме 24/7 для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых OTT-операторов, и др). Каналы отличает тематическая дифференциация, и вместе они закрывают широкий спектр зрительских интересов.

Ukraine 1 – это лучшие украинские сериалы, художественные фильмы, документальные, социальные и информационные программы: сериалы «Певица», «Клан ювелиров», «На линии жизни», «Ляля», «Доктор Ковальчук», скриптед-реалити «Реальная мистика», «Агенты справедливости» и др. Ukraine 2 – программы и шоу: «Говорит Украина», «Миссия: красота», «Свекровь или невестка», «Лучший повар на селе» и др.

NLO TV 1 – это юмористические сериалы и развлекательные программы («Как закалялся стайл», «Суперкопы», «СышЫшьШоу», «Мамахохотала» и др.). NLO TV 2 – шоу и передачи с обучающими элементами («Чистоплюи», «Раздолбаи», «Еврочекин» и др). Лайфхаки, необычные путешествия, эксперименты, приправленные острым юмором, для самой требовательной аудитории.

Юрий Гольдштейн, директор по маркетингу ALTRU: «Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Медиа Группа Украина», представляющей эти каналы в Израиле. Мы надеемся, что к тысячам довольных клиентов платформы ALTRU будут добавляться новые, которые найдут для себя на нашей платформе тот контент, который не смогут посмотреть больше нигде в Израиле».

Платформа ALTRU – уникальное технологическое решение на базе оператора HOT, которое позволяет на одном ресивере осуществлять трансляцию кабельного и интернет-телевидения. Зритель НОТ через находящийся в его распоряжении ресивер может подключаться к порталу ALTRU. В линейке каналов HOT портал ALTRU находится на 111 кнопке. Каждый день обновляется архив фильмов, сериалов и программ. В зависимости от рейтинга меняется количество и качество каналов.

Напомним, летом прошлого года международные каналы «Медиа Группы Украина» также начали работу на OTT-платформе Kartina.TV.

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