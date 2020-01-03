В конце декабря прошлого года на платформе 1+1 video был внедрён новый функционал для VOD-контента, который нашёл отражение в обновлённых правилах просмотра. Суть нового метода заключается в автоматическом отключении воспроизведения видеоконтента, если пользователь использует инструменты блокировки рекламы.

При попытке просмотра контента на 1+1 video с использованием блокировщика рекламы система оповещает пользователя о недоступности такого просмотра, предлагая либо отключить блокировку рекламы, либо оформить подписку на платформу.

«Из-за распространения блокировщиков рекламы, количество тех, кто обходит легальный способ потребления контента, значительно возрастает. Это делает невозможным монетизацию для дальнейших инвестиций правообладателей в развитие рынка платного телевидения и создания качественного украинского контента. Поэтому изменение правил пользования 1+1 video является логическим шагом для развития нашей VOD-платформы. А для того чтобы всегда предоставлять зрителю выбор, мы предлагаем приобрести подписку, или воспользоваться опцией лично не платить за доступ к платформе, выбрав просмотр рекламы от рекламодателей», ‒ комментирует Александр Козаченко, руководитель платформы 1+1 video, руководитель развлекательного направления контентных продуктов.

Напомним, в августе прошлого года на 1+1 video начал работу канал «Спорт», посвящённый смешанным единоборствам. А уже в сентябре на VOD-сервисе стартовала трансляция телеканала 1+1 в формате Full HD.

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