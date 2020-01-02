YouTube упростил редактирование видео при жалобах от правообладателей

Новое обновление YouTube Studio предоставило создателям видеороликов более простую возможность решения проблем в рамках споров касательно авторских прав на контент.

Последнее обновление даёт возможность создателям контента решать споры, связанные с вопросами авторских прав, непосредственно из своего цифрового рабочего пространства, а также позволяет им выполнить обрезку спорного контента.

Опция «Вспомогательная обрезка» – это самая важная функция, появившаяся в обновлении YouTube Studio, позволяющая работать с «конечными точками редактирования, устанавливаемые в том месте видео, где и появляется спорный контент», – говорится в блоге Google.

Споры по вопросам, связанным с авторским правом, являются постоянной проблемой для YouTube. Компания пыталась сотрудничать с различными организациями, стремясь обеспечить создателям контента гарантию того, что им не придётся вести постоянные тяжбы касательно авторских прав. Однако это нелёгкая битва. Ранее в этом году создатели контента специально называли группы (такие как Universal Music), обладающие наибольшими каталогами песен и проявляющие максимальные усердия в деле защиты авторских прав.

В июле YouTube выпустил обновление своих правил, призванное решить проблему. Согласно новым правилам, владельцы авторских прав – такие, как Universal – отныне должны точно указывать, в каком именно месте видео появляется защищённый авторским правом контент (ранее они не должны были делать этого, сообщая о фактах нарушений).

Создатели контента также могут отфильтровывать свои видеопотоки в YouTube Studio, чтобы лучше отслеживать, какие видео были отмечены заявлениями о нарушении авторских правах – что в итоге привело к их демонетизации или полной блокировке. Стремясь сделать ситуацию более прозрачной, команда YouTube также начинает показывать на панели инструментов Studio уведомления о нарушениях авторских прав, которые являются более серьёзными, чем простые жалобы.

«Мы также обеспечиваем большую, чем когда-либо, прозрачность при удалении контента, защищённого авторским правом, добавляя конкретное описание защищённого авторским правом контента, предоставленное заявителем в просьбе об удалении», – говорится в сообщении.

В блоге также отмечается, что в 2020 году появится «ещё много других обновлений», которые помогут создателям контента ориентироваться в заявках о нарушении авторских прав. Компания стремится максимально упростить работу с претензиями касательно нарушений авторских прав, помочь обжаловать те из них, которые создатели контента считают несправедливыми, и пристально следить за ситуацией.

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