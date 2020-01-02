1 января 2020 года мультиплексе МХ-3 общенациональной сети цифрового телевещания Т2 компании «Зеонбуд» начал вещание детский телеканал «ПлюсПлюс», входящий в портфель каналов медиахолдинга 1+1 media.

Трансляция сигнала в наземной сети цифрового телевидения стала возможна благодаря тому, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал обмен логотипами телеканалов «ПлюсПлюс» и «УНИАН ТВ».

Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media, говорит, «что благодаря началу вещания украинского детского канала в Т2 теперь ещё большее количество детей будет иметь доступ к качественному телевидению, которое не только развлекает нашего зрителя, но и учит».

Напомним, в начале прошлого года «ПлюсПлюс» представил новый проект «Говоримо українською».

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