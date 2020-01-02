Niki Kids HD, Niki Juniors HD, Musicbox UA прекратили эфирное вещание

В первые дни 2020 года в цифровом эфире Киева произошли существенные изменения.

Из пакета цифрового эфирного ТВ компании «Эра-Продакш», вещающего в стандарте DVB-T на 41 ДМВ канале ушел телеканал «ПлюсПлюс». Заменен тестовой таблицей и прописывается как PROGRAM 5.

Из пакета цифрового эфирного ТВ компании «Экспресс-Информ», вещающего в стандарте DVB-T на 43 ДМВ канале ушли телеканалы «Niki Kids HD», «Niki Juniors HD», «Musicbox UA». Заменены тестовой таблицей, которая прописывается как GenuineTV – телемагазин, и копиями телеканалов «ОТВ» и «канал 24».

В сети компании-провайдера «Зеонбуд»также произошли изменения.

Вместо телеканала «Эскулап» с 16 декабря полноценно вещает информационный канал «Україна 24», вместо настроечной таблицы канала «Business» — телеканал для детей «ПлюсПлюс».

На 2 января 2020 года перечень телеканалов, ретранслируемых на Киев и область выглядят вот так:

DVB—T

41 ДМВ ( 634 МГц) Эра-Продакшн

Караван TV

Boutique TV

M2

OTV

PROGRAM 5 (матрац)

канал 24

4 канал

Перший київський

Еко ТБ

Milady television

Оце

Центральний канал (Полтава)

43 ДМВ ( 650 МГц ) Экспресс-Информ

Телевсесвіт

4ever Music ( HD )

EU Music ( HD )

GenuineTV ( матрац )

Наталі

Сонце

Надія

ПравдаТут Киев

канал 24

ОТВ

8 канал

Погляд Київщини

DVB—T2 («Зеонбуд»)

— 514 МГц (26 ДМВ канал)

Інтер

ТРК «Украина»

1+1

НТН

К1

Перший Т2

ICTV

Enter-фільм

— 538 МГц (29 ДМВ канал)

5 канал

UA: Культура

Рада

Україна 24

U: Київ

Канал 112 HD (матрац)

ТРК Київ

Всі новини (матрац)

— 554 МГц (31 ДМВ канал)

Zoom TV

Кіноточка (Індіго ТБ)

СТБ

ТЕТ

К2

Новый канал

М1

Прямий канал

— 698 МГц (49 канал)

Мега

Pixel

XSport

НЛО ТБ

2+2

Zik TV

Еспресо ТБ

ПлюсПлюс

Источник — форум ProTV.NET.UA

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