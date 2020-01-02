Niki Kids HD, Niki Juniors HD, Musicbox UA прекратили эфирное вещание

В первые дни 2020 года в цифровом эфире Киева произошли существенные изменения.
Из пакета цифрового эфирного ТВ компании «Эра-Продакш», вещающего в стандарте DVB-T на 41 ДМВ канале ушел телеканал «ПлюсПлюс». Заменен тестовой таблицей и прописывается как PROGRAM 5.
Из пакета цифрового эфирного ТВ компании «Экспресс-Информ», вещающего в стандарте DVB-T на 43 ДМВ канале ушли телеканалы «Niki Kids HD», «Niki Juniors HD», «Musicbox UA». Заменены тестовой таблицей, которая прописывается как GenuineTV – телемагазин, и копиями телеканалов «ОТВ» и «канал 24».
В сети компании-провайдера «Зеонбуд»также произошли изменения.
Вместо телеканала «Эскулап» с 16 декабря полноценно вещает информационный канал «Україна 24», вместо настроечной таблицы канала «Business» — телеканал для детей «ПлюсПлюс».
На 2 января 2020 года перечень телеканалов, ретранслируемых на Киев и область выглядят вот так:
DVB—T
41 ДМВ ( 634 МГц) Эра-Продакшн
Караван TV
Boutique TV
M2
OTV
PROGRAM 5 (матрац)
канал 24
4 канал
Перший київський
Еко ТБ
Milady television
Оце
Центральний канал (Полтава)
43 ДМВ ( 650 МГц ) Экспресс-Информ
Телевсесвіт
4ever Music ( HD )
EU Music ( HD )
GenuineTV ( матрац )
Наталі
Сонце
Надія
ПравдаТут Киев
канал 24
ОТВ
8 канал
Погляд Київщини
DVB—T2 («Зеонбуд»)
— 514 МГц (26 ДМВ канал)
Інтер
ТРК «Украина»
1+1
НТН
К1
Перший Т2
ICTV
Enter-фільм
— 538 МГц (29 ДМВ канал)
5 канал
UA: Культура
Рада
Україна 24
U: Київ
Канал 112 HD (матрац)
ТРК Київ
Всі новини (матрац)
— 554 МГц (31 ДМВ канал)
Zoom TV
Кіноточка (Індіго ТБ)
СТБ
ТЕТ
К2
Новый канал
М1
Прямий канал
— 698 МГц (49 канал)
Мега
Pixel
XSport
НЛО ТБ
2+2
Zik TV
Еспресо ТБ
ПлюсПлюс
Источник — форум ProTV.NET.UA