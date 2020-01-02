Малайзия завершила перевод телевидения на цифру.

Для реализации данного процесса Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа (MCMC) запустила в работу новую DTT-платформу, работающую под брендом myFreeview Digital Broadcast. Благодаря запуску этой платформы количество цифровых эфирных телеканалов увеличилось в стране более чем в два раза.

Отключение аналогового телевизионного сигнала началось в июле 2019 года в округе Лангкави, а к концу октября данный процесс охватил уже всю территорию страны.

Трансляция цифрового наземного телесигнала началась в Малайзии в 2017 году, когда правительство страны выдало компании MYTV разрешение на постройку инфраструктуры и управление ею. Центр цифрового мультимедийного вещания компании построен на базе технологии для головных станций DVB от компании Sofia Digital.

Новая платформа позволяет жителям страны впервые принимать бесплатно из эфира каналы в режиме HDTV, а также, среди прочего, обеспечивает трансляцию в цифровом режиме программ общественных теле- и радиокомпаний RTM, Media Prima, TV Al Hijrah, Bernama News Channel (BNC) и канала домашних покупок. В MYTV обещают, что со временем на платформе появится ещё несколько телеканалов.

В компании также отметили, что переход от аналогового на цифровое вещание позволит освободить частоты в диапазоне 700 МГц для нужд малайзийских операторов мобильной связи.

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