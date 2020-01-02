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Цифровое ТВ / Пульт ДУ

Малайзия завершила перевод телевидения на цифру.

Для реализации данного процесса Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа (MCMC) запустила в работу новую DTT-платформу, работающую под брендом myFreeview Digital Broadcast. Благодаря запуску этой платформы количество цифровых эфирных телеканалов увеличилось в стране более чем в два раза.

Отключение аналогового телевизионного сигнала началось в июле 2019 года в округе Лангкави, а к концу октября данный процесс охватил уже всю территорию страны.

Трансляция цифрового наземного телесигнала началась в Малайзии в 2017 году, когда правительство страны выдало компании MYTV разрешение на постройку инфраструктуры и управление ею. Центр цифрового мультимедийного вещания компании построен на базе технологии для головных станций DVB от компании Sofia Digital.

Новая платформа позволяет жителям страны впервые принимать бесплатно из эфира каналы в режиме HDTV, а также, среди прочего, обеспечивает трансляцию в цифровом режиме программ общественных теле- и радиокомпаний RTM, Media Prima, TV Al Hijrah, Bernama News Channel (BNC) и канала домашних покупок. В MYTV обещают, что со временем на платформе появится ещё несколько телеканалов.

В компании также отметили, что переход от аналогового на цифровое вещание позволит освободить частоты в диапазоне 700 МГц для нужд малайзийских операторов мобильной связи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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