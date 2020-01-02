lifecell запустил 3G/4G связь в метрополитене города Днепр

Сеть работает в тестовом режиме.

Оператор мобильной связи lifecell ввёл в действие сеть скоростного мобильного интернета на станциях Днепровского метро. Об этом говорится в пресс-релизе провайдера.

В частности сообщается, что абоненты lifecell уже сегодня могут воспользоваться 3G/4G связью на следующих станциях: «Вокзальная» и «Метростроителей». Также покрытие обеспечено на перегоне между данными станциями. Средняя скорость мобильного интернета в метро – до 70 Мбит/сек.

В lifecell отмечают, что в ближайшем будущем намерены провести полное покрытие Днепровского метро связью третьего и четвёртого поколения.

«Средний объём потребления трафика в сети оператора одним дата-пользователем в Днепре составляет 9,7 ГБ в месяц, а доля активных пользователей мобильного интернета среди абонентов lifecell в Днепре составляет 72%», – уточняют в пресс-службе.

Напомним, в декабре прошлого года lifecell запустил услугу виртуального номера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.