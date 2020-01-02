Цифровая, офсетная и ультрафиолетовая печать: что собой представляют и чем отличаются

Приходя в типографию с, казалось бы, простой просьбой сделать печатные материалы, многие с удивлением узнают, что есть несколько вариантов печати. Вследствие технологического прогресса произошло разветвление на разные технологии. В этом материале мы рассмотрим цифровую, офсетную и ультрафиолетовую печать, их отличия и достоинства.

Цифровая печать

Цифровая печать подразумевает создание оттисков путем использования переменной печатной формы. Это отличный вариант для тех, кому нужно получить небольшой тираж печатной продукции в краткие сроки. Преимущества цифровой печати:

отсутствие предпечатной подготовки. Это позволяет значительно экономить время. Заказ, выполненный с помощью цифровой печати, может быть готовым уже через 3-4 часа;

эффективная печать материалов малого формата. Цифровая печать хорошо проявляет себя при разработке флаеров, листовок, приглашений. Максимальный формат, который можно распечатать с использованием цифровой печати, – А3;

широкие возможности для персонализации. Цифровая печать эффективна, если есть необходимость, например, разработать персонализированные дипломы, грамоты и так далее;

низкая стоимость малых тиражей. Цифровая печать в таком случае ощутимо выгоднее, чем, к примеру, офсетная технология. Все дело в отсутствии необходимости проводить предпечатную подготовку, о чем мы говорили выше. Вы платите только за печать.

Среди недостатков отметим возможность печати только на определенных типах бумаги.

Офсетная печать

При офсетной печати краска с формы передается сначала на промежуточную резиновую поверхность, а потом – на бумагу или материал, который используется в качестве ее заменителя. Отличительной чертой данного метода является яркость печатной продукции и четкость изображений, текста, узнать больше на https://printhub.ua. Офсетная печать обходится дороже, чем цифровая, из-за наличия предпечатной подготовки.

Плюсы офсетной печати:

возможность печатать полноцветно. Кроме того, можно использовать эффекты: например, серебряное или золотое покрытие, лак;

разнообразие материалов для печати. Можно использовать обычную, газетную, офсетную бумагу и многие другие варианты;

качественная послепечатная обработка. Печатные материалы можно эффективно обрабатывать путем ламинирования, конгрева, высечки и так далее.

Недостаток – невозможность просмотреть макет перед запуском.

Ультрафиолетовая печать

Суть данной технологии такова: на поверхность наносятся чернила, после чего они отвердевают под воздействием ультрафиолетовых лучей. Этот процесс называется фотополимеризацией. Ультрафиолетовая печать отличается тем, что чернила не впитываются материалом, – они ложатся на тонкую пленку, смотреть здесь.

Преимущества ультрафиолетовой печати:

Процесс отвердевания необратим. Краска моментально схватывается и обретает устойчивость к внешнему воздействию.

Фотореалистичные изображения. С помощью ультрафиолетовой печати удается добиться особо ярких красок и четкой картинки.

Оперативность. Если нет необходимости проводить подготовительные работы, печать можно провести в краткие сроки.

Недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Вывод

Цифровая печать – идеальный вариант для работы с небольшими тиражами, если отсутствуют особые требования к изображению. Офсетная печать подходит для больших тиражей. Используя такой метод, вы получаете четкие и яркие изображения. Ультрафиолетовая печать – вариант для тех, кому нужны фотореалистичные изображения, картинка повышенного качества, однако в этом случае придется заплатить немного больше.

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