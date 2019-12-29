31 декабря федеральные каналы уйдут со спутника «Ямал-401»

31 декабря 2019 года – последний день вещания федеральных каналов для Ханты-Мансийского округа на спутнике «Ямал-401».

Транспондер, работающий на частоте 11471 МГц, поляризация — вертикальная, SR-11160 будет деактивирован в ночь на 1 января. Причина – отказ «Роскомнадзора» в продлении лицензии компании «ЦТВ-Регион», которая с 2006 года строила на территории Ханты-Мансийского округа сеть цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T и ретранслировала телеканалы:

Первый канал

5 канал

Россия-24

Россия-1

Югра

НТВ

Матч

Культура

Государственная компания РТРС , ответственная за дистрибуцию эфирного цифрового в России не любит конкуренцию! С Новым годом, любители спутникового приема!

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