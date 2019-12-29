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31 декабря федеральные каналы уйдут со спутника «Ямал-401»

Александр Глущенко
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Russia no TV

31 декабря 2019  года – последний день вещания федеральных каналов для Ханты-Мансийского округа на спутнике «Ямал-401».

Транспондер, работающий на частоте 11471 МГц, поляризация — вертикальная, SR-11160 будет деактивирован в ночь на 1 января. Причина – отказ «Роскомнадзора»  в продлении лицензии компании «ЦТВ-Регион», которая с 2006 года строила на территории  Ханты-Мансийского  округа сеть цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T и ретранслировала телеканалы:

Первый канал
5 канал
Россия-24
Россия-1
Югра
НТВ
Матч
Культура

Государственная компания РТРС , ответственная за дистрибуцию эфирного цифрового в России не любит конкуренцию! С Новым годом, любители спутникового приема!

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Александр Глущенко
Александр Глущенко
Медиаэксперт. В области телевидения и телекоммуникаций с 1990 года в режиме мониторинга. Активное участие – с 2003 г.

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