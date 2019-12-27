Студия «Квартал 95» передала шведской дистрибуторской компании право представлять на международных рынках ряд своих продуктов. После семи лет успешного сотрудничества было принято решение расширить пакет проектов. За время совместной работы формат телевизионного шоу «Рассмеши комика» и сериал «Слуга народа» были проданы и реализованы в десятках стран по всему миру.

На этот раз шведский дистрибутор берет на реализацию целый пакет проектов студии «Квартал 95». Это беспрецедентная сделка для Украины. Eccho Rights теперь имеет право представлять и реализовывать по всему миру самые успешные продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке и полюбились нашему зрителю. Потенциально у аудитории по всему миру будет возможность увидеть наш национальный продукт. Украинское кино, сериалы и форматы ТВ-программ будут представлены в пакете одного из крупнейших мировых дистрибуторов наравне с другими всемирно известными проектами. Так уже, благодаря фильму «Слуга народа», миллионы зрителей в десятках стран узнали об Украине, ее ценностях и демократии. История о президенте из народа, несмотря на внутриполитические украинские реалии, оказалась близкой и понятной для многомиллионной аудитории далеко за пределами нашей страны и отозвалась в сердцах людей самых разных культур и национальностей. «Слуга народа» – это своего рода пропаганда демократии и свободы слова и духа. А формат проекта «Рассмеши комика» оказался настолько универсален, что с успехом, протяженностью в несколько сезонов, был запущен в таких странах, как Китай, Финляндия, Вьетнам.

Наталья Яковлева, директор по продажам студии «Квартал 95»: «Сотрудничество с таким крупным мировым дистрибутором является значительным достижением для украинского рынка. Надеюсь, в скором времени наших зрителей станет еще больше, а на карте не останется стран, которые бы не слышали о проектах нашей студии. Нужно отметить, что условия договора весьма строгие. Несмотря на то, что мы являемся правообладателями, у нас не всегда будет возможность влиять на политику продаж компании. Eccho Rights, руководствуясь своим многолетним успешным опытом в этой сфере, берет на себя все права и обязательства представлять и реализовывать продукты «Квартала» по миру».

Никола Зюдерлунд, управляющий партнер Eccho Rights: «Мы очень гордимся тем, что нам удалось достичь успеха с «Кварталом», фактически продвигать его продукты на международном уровне, и иметь возможность продавать их на международных рынках. Я очень рад продолжить эти отношения и, надеюсь, что мы сможем заключить много успешных сделок в будущем. «Квартал» – очень креативная компания, ее проекты подходят для многих рынков во всем мире. Они очень привлекательны своей универсальностью. Поэтому я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества с «Кварталом».

Более того, Никола Зюдерлунд озвучил амбициозные планы по поводу проектов «Квартала 95»: «Я думаю, нам следует сделать и что мы и сделаем, это отправим проекты «Квартала» на международные конкурсы, фестивали, а также на Emmy. Они достойны быть номинированными в рамках этой известной премии. Я являюсь членом Emmy. Возможно, у нас в Стокгольме будет голосование для Emmy и мы обязательно включим проекты в программу».

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