Телезрителям в России покажут еще один украинский сериал. На этот раз снова продукт производства студии «Квартал-95» — сериал «Папик», передает Коммерсантъ.

Сообщается, что после успеха на украинском телевидении сериалом заинтересовался канал СТС, входящий в холдинг «СТС Медиа» «Национальной Медиа Группы» и ВТБ. Права на него телеканал купил дистрибутора — шведской компании Eccho Rights.

Сериал «Папик» рассказывает историю всеми забытого актера-пенсионера, «отрывающегося» напоследок, и девушки-охотницы на «папиков», ошибочно принявшей главного героя за миллионера. Всего было показано 16 серий.

Напомним, недавно российских телеэкранах состоялась премьера украинского сериала «Слуга народа». Однако федеральный телеканал «ТНТ» пустил в эфир всего три серии. По словам представителей канала, это был особый маркетинговый ход.

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