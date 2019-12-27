Размещение наружной рекламы в Киеве

Наружная реклама в Киеве по достоинству считается наиболее доступным и недорогим каналом взаимодействия с массовой аудиторией. Если вы осуществляете поиск по запросу «наружная реклама Киеве недорого», рекламное агентство «Соната» может предложить вам комплексное решение, охватывающее все сопутствующие проблемы, включая разработку рекламной идеи, подготовку макета, печать постеров и их монтаж на отобранных площадках. Недорого – не значит, что мы станем предлагать вам дешёвые щиты ради экономии средств. Нет, будут подобраны плоскости, обеспечивающие максимальный охват за аналогичную цену. Кроме того, при большом заказе мы делаем солидные скидки на печать и монтаж.

Преимущества

Рассматривая достоинства наружной рекламы, необходимо остановиться на следующих моментах:

Щиты, ситилайты, арки, стелы, накрышные установки, брандмауэры размещены на идеальных позициях – то есть в точках максимальной концентрации автомобильных и пешеходных потоков. По всей территории столицы имеется огромное количество носителей разных форматов, что позволяет провести успешную локальную, районную и общегородскую кампанию. Стоимость одного контакта при размещении материалов на билбордах, ситилайтах и троллах может считаться оптимальной. Всего за 200-300 грн/день вы получаете десятки тысяч просмотров. Точно подсчитать стоимость контакта можно, используя актуальные рейтинги конструкций, выведенные на основании анализа количества автомобилей и пешеходов, ежедневно оказывающихся в зоне видимости конструкции. Инвестировав некоторую сумму в размещение рекламы на наружных конструкциях, вы обеспечиваете длительное присутствие вашего сообщения в информационном поле мегаполиса. В течение месяца (или трёх месяцев, как в случае с брандмауэром или накрышной установкой) огромное количество людей увидит объявление десятки раз, благодаря чему лучше запомнит основные признаки бренда и характеристики продвигаемого продукта. Универсальность. С помощью наружной рекламы успешно продвигаются бренды, услуги, товары, общественные движения, политические программы, экологические инициативы.

Процессы на рынке

«Наружка» Киева переживает непростой период в своей жизни, развиваясь под неусыпным контролем КГГА. В течение нескольких последних лет снесены тысячи незаконно установленных конструкций, из-за чего резко возросла конкуренция за оставшиеся площадки, особенно накануне выборов.

Рекламодатели указывают на возросшую потребность в новейших средствах трансляции рекламных сообщений. Диджитал-мониторы уже стали появляться в престижных районах столицы, но их количество мизерно и не может закрыть спрос. Ещё одна проблема – перенасыщение рынка крупноформатными носителями, утомившими публику настолько, что вдоль трасс на них практически перестали обращать внимание, что сделало их использование нерентабельным.

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