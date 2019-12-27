Скоростной мобильный 4G-интернет (LTE) теперь доступен для 74% населения Украины.

Оператор сотовой связи «Киевстар» подключил к сети 4G новые города и села. Об этом говорится в пресс-релизе компании, копией которого располагает редакция Mediasat.

«В Запорожской области к сети скоростной передачи данных присоединились города Энергодар и Днепрорудное, в Полтавской области – Глобино, в Ивано-Франковской области – город Бурштын, а в Луганской – Попасная. Кроме этих городов связь 4G начала работать в десятках прилегающих сёл. Таким образом на сегодня скоростной мобильный интернет по новой технологии доступен уже для более 74% населения Украины», – говорится в сообщении оператора.

Чтобы обеспечить населению Украины доступ к новым технологиям связи, «Киевстар» установил свыше 8 тысяч базових 4G-станций и еженедельно увеличивает территорию сети. Услугами 4G-связи смогли воспользоваться уже более 8 миллионов абонентов. Благодаря развитию сети, внедрению новых услуг, абоненты существенно увеличили потребление мобильного интернета.

Так, в ноябре 2019 года в сети «Киевстар» абоненты использовали на 45% больше дата трафика, чем за весь 2016 год.

Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, средняя скорость мобильного интернета на устройствах, которые поддерживают связь 4G, в сети Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.

С 2015 года компания Киевстар инвестировала в развитие технологий связи 3G и 4G почти 25 млрд грн.

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