Оператор lifecell пока не получал официальных рекомендаций в письменной форме от АМКУ относительно использования формулировки 4.5G в своих коммуникациях. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

«Сейчас, основываясь на информации, опубликованной на сайте АМКУ 24 декабря 2019, оператор lifecell выражает категорическое несогласие с указанными выводами относительно использования формулировки 4.5G в коммуникациях оператора. Более того, публично озвучена позиция АМКУ наносит прямой ущерб репутации бренда и негативно влияет на формирование восприятия качества услуг компании», — уточняют в пресс-центре lifecell.

Отметим, что 30 марта 2018 оператор lifecell запустил четвертое поколение мобильного Интернета стандарта 4.5G. С тех пор lifecell предоставил возможность доступа к высокоскоростному интернету четвертого поколения 29,6 млн украинский в 10 тыс. населенных пунктах по всей стране. Оборудование, поставляемое в Украину для сети оператора lifecell, полностью соответствует характеристикам и функционалу технологии LTE-Advanced PRO (4.5G).

Напомним, Nokia рассматривает 4.5G и 4.9G в качестве «мостика», который облегчит переход к 5G.

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