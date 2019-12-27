Использование брендированных блокнотов

Опытные владельцы планшетов, ноутбуков и смартфонов, неоднократно сталкивающиеся с синими и чёрными экранами, утратой важных файлов, всегда имеют с собой хороший объёмистый блокнот. Этот аксессуар считается незаменимым и крайне востребованным промо-подарком, всегда включаемым в приветственный пакет для участников переговоров, презентаций, конференций и съездов. В РА «Соната» вы можете заказать блокноты с логотипом, брендированные ручки, карандаши, ежедневники, создав дополнительный канал для продвижения вашего бренда.

В режиме многозадачности такой комплект, включающий в себя качественные письменные принадлежности и блокнот, оказывается незаменимым. В ходе корпоративного мероприятия или презентации важная информация может появиться в любой момент. Есть, конечно, уникумы, которые умудряются записывать за докладчиком, набирая знаки десятью пальцами с огромной скоростью. Но не проще ли для этого использовать ручку и страницу блокнота, откуда запись не исчезнет ни при каких обстоятельствах, если только владелец не бросит изделие в огонь.

Что написано пером…

Подавляющее число владельцев ПК и смартфонов уже изрядно подзабыло, для чего нужен бумажный блокнот, и для чего регулярно делать в нём записи ручкой или карандашом. Виртуальная среда будто нарочно отучает людей самовыражаться с помощью осознанных слов и предложений. Сегодня своё отношение многие выражают плюсиками, смайлами, односложными «камментами». Максимум, на что способны такие «писатели», – набросать на листке бумаги список необходимых покупок перед походом в супермаркет. Однако чаще всего даже этот список владельцы мобильных телефонов доверяют электронным приложениям. Но почему так происходит?! Есть же великолепный выбор бумажных блокнотов на все случаи жизни! Твёрдые и мягкие, маленькие, средние и большие, с разграфлёнными страницами и чистыми листами, со страницами разных цветов…

О блокноте владелец компьютера вспоминает только после крупной аварии. Когда все ваши текстовые файлы исчезают в результате программного сбоя, либо вы теряете к ним доступ по причине банальной неисправности «железа», вы не раз пожалеете, что не использовали бумажный блокнот для ежедневных записок, деловых записей, фиксации важных контактов и планов на ближайшее и отдалённое будущее.

Повседневное использование

Звонок от руководителя, покупателя или клиента может поступить в любой момент, где бы вы ни находились. Можно, конечно, попытаться запомнить перечень возникших задач и новый контакт, но на такое способны разве что разведчики. Лучше запросить паузу, чтобы достать блокнот и ручку, чтобы сделать развёрнутую запись.

Для человека творческой профессии бумага – вообще вещь незаменимая. Внезапное озарение, рой возникающих решений быстрее всего фиксируются с помощью блокнота. Лёгкий набросок, несколько беглых фраз – и вы сможете вспомнить, о чём идёт речь, даже через месяц.

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