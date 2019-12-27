Количество абонентов IPTV увеличилось примерно на 9.5%.

Согласно данным, опубликованным регулятором ANRCETI, по состоянию на конец третьего квартала общее количество абонентов услуги достигло отметки в 174 300 человек. В то же самое время доходы сектора IPTV за первые девять месяцев года составили 65.3 миллиона молдавских леев (3.37 миллиона евро), что на 13.3% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Между тем, абонентская база операторов услуг кабельного телевидения в Молдове уменьшилась на 8.6% – до отметки в примерно 155 400, а доходы сектора упали на 13% – до 53.5 миллиона молдавских леев. А число подписчиков услуг MMDS снизилось на 38.7% – до отметки в 280, а доходы в данной сфере упали на 43.6% – до 62 500 молдавских леев.

В целом рост на рынке услуг платного телевидения за первые девять месяцев года составил всего 0.1% – до отметки в 330 000, а проникновение услуги выросло на 0.7% – до 35.7%.

Общий объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0.3% – до 118.9 миллиона молдавских леев, в результате чего ARPU снизился на 3.8% – до 39.6 молдавских леев. На долю кабеля приходится 47.1% рынка услуг платного телевидения, на долю IPTV – 52.8%, а на долю MMDS – 0.1%.

Большая часть (69.8%) пользователей услуг платного телевидения получала их в цифре.

При этом доля абонентов, сделавших выбор в пользу телевидения через IP-сети, достигла отметки в 68.4%, на долю кабельного ТВ приходится 31.5% рынка, а на долю MMDS – 0.1%.

По объёмам выручки лидерство на рынке принадлежит компании Moldtelecom – её доля составляет 37.1% (+2.7%).

Далее в рейтинге разместились компании Sun Communications (16.4%, падение на 4.1%), TV Box (15.8%, рост на 3.1%) и другие (30.7%, падение на 1.7%).

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