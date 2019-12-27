Компания Azercosmos заключила соглашение с провайдером услуг цифровой передачи видео через спутник Azam TV, предусматривающее сотрудничество в сфере предоставления услуг наземного цифрового телевидения (DTT) на территории Танзании.

Согласно условиям договора, программы DTT для трансляции на территории Танзании будут раздаваться через C-диапазон спутника связи Azerspace-1.

«Мы чрезвычайно рады представившейся нам возможности сотрудничать с ведущим провайдером услуг цифрового спутникового телевидения в Восточной Африке – компанией Azam TV. Данное соглашение является символом наших намерений обеспечивать надёжную доставку сигнала через спутник для наших партнёров в Танзании и для простыж жителей этой страны», – говорит коммерческий директор компании Azercosmos Марк Гатри.

«Мы рады возможности сотрудничать с компанией Azercosmos в сфере развития нашей инфраструктуры услуг DTT, обеспечивая высочайшее качество передачи телевизионного сигнала для наших зрителей. Мы остановили свой выбор на спутнике Azerspace-1, исходя из его орбитальной позиции и степени надёжности в восточно-африканском регионе», – говорит исполнительный директор компании Said Salim Bakhresa & Co Ltd. Абубакар Саид Салим Бахреса

Компания Azercosmos является ведущим спутниковым оператором на Южном Кавказе. Спутник связи Azerspace-1, которым управляет компания Azercosmos, предлагает своим клиентам в странах Европы, Африки, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии решения высочайшего качества и надёжности для нужд телерадиовещания и широкополосной связи. Спутник, запущенный в феврале 2013 года и расположенный в орбитальной позиции 46 восточной долготы, оснащён 24 транспондерами C-диапазона и 12 транспондерами Ku-диапазона. В декабре 2014 года компания Azercosmos приобрела права на эксплуатацию и коммерческое использование спутника Azersky – оптического спутника наблюдения за Землёй с высоким разрешением (производство снимков 1.5м), начав деятельность в сфере услуг наблюдения за Землёй (включая работу геоинформационных служб). В стратегические планы развития компании входило расширение зоны покрытия и спектра предоставляемых спутниковых услуг. С этой целью в 2018 году компания Azercosmos запустила в космос свой второй спутник связи — Azerspace-2, который был размещён на геостационарной орбите в позиции 45 восточной долготы.

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