Запуск запланирован на 31 декабря, цена за просмотр одного фильма составит 50 гривен.

В конце текущего года, а именно 31 декабря 2019 года в 20:20, начнёт работу онлайн-кинотеатр украинского кино Takflix. Об этом говорится на официальной странице в соцсети Facebook.

Ближайшие полгода сервис будет работать в тестовом режиме. Ежемесячно в библиотеку контента будет поступать один новый фильм – авторы проекта обещают сосредоточиться на авторском и независимом кино украинского производства.

Уже известно, что первым фильмом на Takflix станет антиутопия в стиле мокьюментари «2020: Безлюдная страна» Корнея Грицюка.

Takflix будет работать по модели, предполагающей продажу зрителю отдельного онлайн-билета на конкретный фильм без подписки и регистрации. Отмечается, что 50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма.

Основателем стриминговой платформы Takflix является украинский кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан.

Напомним, что по данным исследования «Тенденции развития цифровых медиа», ежегодно проводимого компанией Deloitte, 47% потребителей считает, что потоковых служб в мире слишком много.

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