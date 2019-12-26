Телеканал М1, входящий наряду с телеканалом М2 в холдинг StarLightMedia, заявил о запуске новых каналов, которые будут распространяться в сети интернет.

Для этого вещатель организовал на собственном сайте трансляцию трёх отдельных потоков:

M1 CLASSIC – классическая версия канала;

M1 HITS – в эфире «исключительные хиты»;

M1 HIP-HOP – специальный поток для ценителей альтернативной музыки.

Отметим, что стримы всех каналов доступны для просмотра сразу в пяти стандартах качества: 360p, 480p, 540p, 720p, 1080p.

Генеральный директор М1 и М2 Сергей Перцев заявил в комментарии изданию «Телекритика», что «сейчас новая система [вещания] рассчитана на около полутора тысяч зрителей, которые настроены на поток одновременно. Если, как говорится, зайдёт — будем активно развивать эту идею».

В сообщении телеканала М1 уточняется, что трансляция стримов осуществляется в экспериментальном режиме без подписок и оплат, а также без рекламы и ведущих.

Напомним, в ноябре этого года медиагруппа StarLightMedia заявила о начале вещания музыкальных телеканалов М1 и М2 в HD-качестве.

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