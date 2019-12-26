Антимонопольный комитет Украины считает, что таким образом компания вводит в заблуждение пользователей мобильной связи.

В канун 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опубликовал решение, в котором рекомендует компании «Лайфселл» (оператор lifecell) прекратить использовать в рекламных материалах связи четвёртого поколения термин «4.5G».

«Операторы сотовой связи ведут неустанную борьбу как за удержание абонентов, так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых «козырей» в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же — «4G», то появляются попытки «дорисовать» качество. В нашем случае — с помощью придуманного «4.5G», который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell», — поясняют свою позицию в АМКУ.

В случае если lifecell откажется выполнять рекомендации комитета, то это может привести к более строгим мерам со стороны АМКУ. Оператору отводится 30 дней на рассмотрение данных рекомендаций, после чего он обязан направить результаты решения в АМКУ.

Напомним, в ноябре текущего года lifecell запатентовал новый громкий рекламный слоган – «Идеальный интернет».

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