«Укртелеком» откажется от доли радиочастотного ресурса, который использует ее дочерняя компания — «Тримоб». Провайдер нацелен на виртуализацию оператора связи, передает Укррудпром.

Сообщается, что в дальнейшем «Тримоб» будет предоставлять услуги с использованием сетей компании-партнера Vodafone Украина. При этом абонентов компании услуги, тарифы и обслуживание останутся без изменений.

«Невостребованную» часть радиочастотного ресурса компания бесплатно сдала Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации. Частотный ресурс был оставлен только для Киева.

“Частоты сдали бесплатно. Мы видим перспективы конкуренции в виртуализации оператора”, — сообщил директор по корпоративным коммуникациям “Укртелекома” Михаил Шуранов.

Отмечается, что «Укртелеком» видит в виртуализации новые конкурентные возможности для «Тримоб» среди мобильных игроков на телекомрынке.

Напомним, «Тримоб» первым среди украинских мобильных операторов предложил абонентам eSIM — с 1 ноября пользователи имеют возможность опробовать преимущества технологии.

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