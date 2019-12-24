«Триколор» покажет зрителям контент двух новых телеканалов. В состав мультиплатформенного оператора цифровой среды вошли телеканалы Paramout Channel и HDL, сообщает официальный блог.

По мнению директора «Триколора» по контенту Арсена Хомутова, оба телеканала в полной мере заинтересуют аудиторию, так как предоставляют контент как для взрослых, так и для детей.

«Не сомневаемся, что Paramout Channel и HDL будут востребованы нашими клиентами, ведь оба канала предлагают высококачественный контент. Особенно приятно, что контент телеканалов рассчитан и на взрослую, и на детскую аудиторию», — сказал он.

Отмечается, что Paramout Channel — это телеканал с фильмами Paramout Pitures, показывает художественные и документальные кинокартины, удостоенные многочисленных наград. В свою очередь HDL является информационно-развлекательным каналом, показывающий зрителю программы и документальные фильмы о природе, науке, путешествиях и приключениях.

Paramout Channel и HDL доступны зрителям в пакетах «Единый» и «Экстра». Также клиенты «Триколора» могут смотреть канал HDL в интернете с помощью приложения «Триколор Кино и ТВ».

Напомним, на днях «Триколор» представил новый, девятый, канал в UHD-пакете. Перечень каналов в формате Ultra HD, доступных абонентам оператора, пополнил телеканал о природе Love Nature 4K.

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