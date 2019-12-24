В Китае стартовали продажи Super SIM. Сим-карты предоставляют устройствам дополнительные 128 ГБ встроенной флэш-памяти, передает Ixbt.com.

Сообщается, что Super SIM позволяют расширить память даже у тех моделей смартфонов, которые не поддерживают карты памяти microSD. Также с помощью новых сим-карт пользователи смогут осуществлять резервное копирование данных или попросту копировать файлы.

Что касается объемов памяти Super SIM, максимальный доступный на сегодняшний день — 128 ГБ, также существуют сим-карты с 32 и 64 ГБ памяти. В будущем объем флэш-памяти Super SIM обещают увеличить до 512 ГБ и даже 1 ТБ.

Стоимость такой карты с максимальным объемом памяти составляет 78 долларов. Super SIM на 32 ГБ оценили в 20 долларов. Пока что купить ее можно только в одном китайском городе Гуанчжоу и подходят для двух специальных моделей смартфонов. В дальнейшем, если формат зайдет, поддержка Super SIM появится и в большинстве обычных моделей.

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