Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), не согласовала проект распоряжения Кабинета Министров, касающийся высвобождения частот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц под 4G. Об этом пишет Internet.UA.

Согласно данным, проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LTE» не был утвержден НКРСИ из-за ряда существенных замечаний к нему.

В частности, в Плане мероприятий НКРСИ указана как главный исполнитель мероприятия по внесению изменений в Порядок привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования. В Нацсовете главным исполнителем назначена Администрация Госспецсвязи.

Кроме того, указанные в документе ООО «ТРК «ЭТЭР»» и ООО «Зеонбуд» не имеют лицензий НКРСИ на пользование радиочастотным ресурсом Украины — только лицензии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В связи с этим рассчитать стоимость конверсии не представляется возможным.

Напомним, ранее Нацсовет составил план по высвобождению частот под 4G в диапазонах 90 – 862 МГц, 694 – 790 МГц от радиоэлектронных средств (РЭС). Под сокращение подпадут каналы общенациональных цифровых сетей с первого по шестой мультиплекс.

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