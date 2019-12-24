В Украине будет снят документальный фильм «Миссия-космос» о первом украинском космонавте Леониде Каденюке. Релиз намечен на 2021 год, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что для съемки фильма Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО «Совместная победа продакшн» договор на предоставление государственной поддержки. Сумма господдержки составит 3 млн 363 тыс. 676 грн — это 80% общей стоимости производства фильма.

«Документальный фильм «Миссия-космос» — это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля», — отмечает пресс-служба Госкино.

Леонид Каденюк — первый совершивший полёт в космос космонавт независимой Украины. Лётчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, член МФКО.

В 1995 году Каденюка отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле «Колумбия» как специалист по полезной нагрузке.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на этом корабле в составе миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, Флаг и прозвучал Гимн Украины.

Космонавта не стало 31 января 2018 года. Он умер на 68-м году жизни и был похоронен 2 февраля на Байковом кладбище.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.