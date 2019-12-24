Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не выдавать музыкальному телеканалу Black лицензию на вещание. Канал не оплатил лицензионный сбор, передает Телекритика.

Согласно данным, еще в октябре Нацсовет пролицензировал музыкальный хип-хоп интернет-телеканал Black. Канал оформлял лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ, однако позже от нее отказался.

Отмечается, что на сегодня в Украине лицензии на кабельное вещание по технологии OTT имеют три телеканала — HDFashion&LifeStyle, «Дача» и «Первый автомобильный». Последний получил разрешение на интернет вещание в текущем месяце.

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