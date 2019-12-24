За последние несколько лет в индустрии освещения появилось несколько различных новых технологических решений.

Развитие современных технологий вносит серьёзные перемены во все сферы нашей жизни, часто меняя некоторые вещи до неузнаваемости. Однако наиболее существенные изменения новые технологии внесли в индустрию освещения.

За последние несколько лет в отрасли освещения появилось несколько новых технологий. Ниже мы приведём шесть динамических изменений, которые станут основой современной индустрии освещения.

1 Интернет вещей

Интернет вещей – это технология, которая не только позволяет подключать смартфоны и компьютеры к интернету, но также даст возможность подключать гаджеты к холодильникам, кофе-машинам, осветительным приборам и многим другим вещам.

Это технология, которая позволила удалённо регулировать работу осветительных приборов, используя для этого мобильные гаджеты. Это означает, что отныне можно включать и выключать освещение, находясь в любой точке мира, используя для этого встроенные датчики, способные устанавливать соединение со смартфонами и компьютерами.

2 Беспроводное освещение

Сегодня всё в мире становится беспроводным и компактным, и индустрия освещения также не осталась в стороне от этого тренда. Особенно, когда речь идёт о внедрении современных проектов.

Наряду с системами связи на основе радиочастот существуют также технологии, позволяющие использовать для связи линии электропередач. Иными словами – данные, исходящие от пользовательских устройств и передаваемые на них, идут через эти самые электрические провода.

Даже в традиционных проводных осветительных системах используются беспроводные технологии, позволяющие контролировать их работу без проводов.

3 Светодиоды – в каждый дом!

Светодиодные лампы (LED) – новое техническое решение в сфере освещения, которое сегодня проникает повсюду. Осветительные системы на основе светодиодов обладают множеством преимуществ, оказывая положительное влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека.

Такие Smart-светильники обладают большей энергоэффективностью, потребляют меньше электроэнергии – что сразу заметно по счетам за электричество. Кроме того они выделяют меньшее количество тепла, сокращая тем самым выбросы оксида углерода в атмосферу.

4 Связь

Благодаря тому, что технология светодиодного освещения становится всё более и более универсальной, значительно улучшились возможности контроля или, по меньшей мере, связи.

Диммеры и датчики уже давно стали частью индустрии освещения, однако благодаря усовершенствованиям в сфере цифровой связи эта тенденция к контролю становится уже неотъемлемой и важной составляющей индустрии.

5 Встроенные светильники

Ещё одна новая тенденция в сфере освещения, получившая к тому же дополнительный стимул для развития с распространением светодиодных ламп, – это распространение встроенных светильников. Это связано с тем, что светодиодные лампы не требуют частой замены.

Сегодня производители устанавливают светильники прямо в стенах и в потолке, позволяя им максимально вписываться в интерьер. Архитекторы создают проекты, которые сразу интегрированы с осветительными приборами.

6 Li-Fi

Свет уже давно является не просто чем-то, что делает дом ярче. Сегодня он превратился в технологию передачи данных – Li-Fi. Данная технология, чем-то напоминающая Wi-Fi, позволяет использовать внутренние светодиодные лампы для создания системы связи.

Данная технология превратит магазины, музеи и внутридомовые помещения в удобные для обитания пространства, где данные будут преобразовываться при помощи доступных источников света.

Это лишь несколько новых технологических трендов в индустрии освещения, которые призваны полностью перевернуть привычные представления об этой сфере. Помимо этих тенденций, существует также множество других, а на очереди – ещё более современные, более удобные технологии. И всё это делает индустрию освещения золотой жилой для любителей инноваций.

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