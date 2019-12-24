Внедрение 4G в киевском метро украинским операторам связи обойдется примерно в 20 миллионов долларов. Об этом заявил президент Киевстар Александр Комаров, передает БизнесЦензор.

Стоимость проекта ранее не раскрывалась, но было известно, что операторы поделят расходы поровну. Еще до начала тендера Huawei озвучивал сумму порядка 10 миллионов долларов.

«В первом квартале 2020 года будем запускать первые станции, если все будет двигаться так, как сейчас», – сказал он журналистам на брифинге в Киеве.

Директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан, к концу 2020 года метрополитен будет уже полностью покрыт сетью четвертого поколения. Однако, как выяснилось, контракт на строительство был подписан только 18 октября текущего года. В связи с чем можно предположить, что окончательные даты изменятся.

В lifecell говорят о том, что если бы обстоятельства складывались удачно, а столичные власти пошли бы навстречу операторам, уже до конца первого квартала 2020 года можно было бы запустить связь 4G на станциях и в тоннелях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», а до конца следующего года и вовсе завершить проект.

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