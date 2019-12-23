В России могут быть навсегда заблокированы «Яндекс.Видео» и YouTube. Применения таких мер могут потребовать книжные издатели из-за нарушения закона об авторском праве, передает РИА Новости.

Согласно данным, причиной недовольства издателей стала аудиоверсия книги Лю Цысиня «Задача трех тел», находящая в свободном доступе в «Яндекс.Видео» и YouTube. Издательство «Эксмо» обратилось в суд с требованием удалить нелегальный контент, и его иск был удовлетворен еще в начале месяца. Однако пиратские аудиоверсии книги по-прежнему находятся на видеоплатформах.

Исходя из норм российского законодательства, обе платформы могут быть навечно заблокированы. Закон гласит, что после жалобы правообладателя ресурс попадает в реестр Роскомнадзора и вынужден удалить весь нелегальный контент. Если же пиратский сайт не реагирует на требования — правообладатель может легко добиться его «пожизненной» блокировки.

«Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация о том, что в правительстве Украины могут рассмотреть введение налога для видеосервисов вроде YouTube и Netflix.

Еще ранее сообщалось, что в скором времени YouTube может подпасть под регулирование Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наравне с OTT-провайдерами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.