Часть киностудии Miramax перейдет во владение ViacomCBS. Нынешний владелец студии — BeIN Media Group — продает 49% акций за $375 млн, сообщает Кабельщик.

Согласно данным, ViacomCBS обязуется выплатить $150 млн в качестве аванса. Остальные $225 млн, по $45 млн в год в течение пяти лет, студия Miramax использует для производства новых фильмов, сериалов и телешоу.

«Помимо этого, компания Paramount Pictures (принадлежит ViacomCBS) заключила эксклюзивное долгосрочное дистрибьюторское соглашение по кинобиблиотеке Miramax, а также эксклюзивную долгосрочную сделку формата first-look deal, условия которой позволят студии-мейджору разрабатывать, производить, финансировать и распространять новые кино- и телевизионные проекты Miramax, включая созданные на основе сюжетов и героев, принадлежащих независимой кинокомпании», — пишет ресурс.

В свою очередь Miramax теперь имеет возможность доступа к библиотеке Paramount Pictures, ее глобальной инфраструктуре распространения, маркетинговым ресурсам и производственному опыту.

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